مصرع وإصابة 11 شخص فى حادث إنقلاب سيارة بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوى الغربى قبل مطلع الكيلو 55 اتجاة قبلي بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل 9 مصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتم نقل الجثتين الى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود متوفين ومصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين .

وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم كما تم نقل الجثتين الى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق فى ابشواى

وفى وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية فى مركز ابشواي بالفيوم، من السيطرة حريق هائل شب ببعض المخلفات الزراعيه وبعض أشجار النخيل في مركز ابشواي ، دون وقوع خسائر بشرية.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور قسم شرطة ابشواي بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد تلقيها إخطار من الأهالي بنشوب حريق في بعض المخلفات الزراعيه والنخيل بقطعة ارض زراعيه بمركز ابشواي ، وانتقل على الفور لموقع الحريق وسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده الي الأراضي الزراعيه المجاورة ،

وكشفت المعاينة المبدئية ان سبب الحريق يرجع الى القاء أحد المارة عقب سيجارة مما تسبب في اشتعال النيران وساهم ارتفاع درجات الحرارة فى زيادة كثافة النيران .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بانتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينه الحريق وبيان اسبابه وتولت التحقيق.