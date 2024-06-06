هدف وسام أبو علي أمام مازيمبي مرشح لجائزة الأفضل بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مساء اليوم الخميس ترشيح هدف وسام أبو علي في شباك مازيمبي الكونغولي، لحصد لقب الأفضل خلال النسخة الأخيرة التي توج الأهلي بلقبها على حساب الترجي التونسي.





وجاء الهدف، خلال لقاء إياب نصف النهائي أمام مازيمبي الكونغولي، بصناعة متقنة عبر الجهة اليسرى للتونسي علي معلول.

على صعيد متصل، أعلن مكرم دبدوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة لبنان، التي تنطلق بعد قليل، لحساب مواجهة الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وتقام المواجهة على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق مع دقات السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويمثل منتخب فلسطين في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: ميلاد تيرمانيني - محمد خليل - محمد صالح - مصعب بطاط.

الوسط: تامر صيام - عدي خروب - عطاء جابر

الهجوم: وسام أبو علي - جوناثان زويلا - عدي دباغ