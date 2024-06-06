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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يستقبل وفداً من وزارة الأمن الصينية

بوابة الوفد الإلكترونية

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وفداً أمنياً من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد / سون ماولى نائب وزير الأمن العام الصيني خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية.

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وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، وقد أعرب رئيس الوفد 
عن عمق العلاقات والروابط الإستراتيجية بين البلدين الصديقين  ، مُشيداً بالجهود التى تبذلها 
وزارة الداخلية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى  ، والتى كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الإستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى ، مُعرباً عن تطلعهلتعزيز قنوات الإتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبيةبين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى . 

ومن جانبه أعرب السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وفد وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، فى ضوء العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين 
مُشيراً إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمنى الثنائى وتبادل الخبرات مع الجانب الصينى 
إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة
 عن الإرهابوالجرائم المُنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها ، بما يُدعم رسالة الأمن والإستقرار.

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