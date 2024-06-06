انتشال جثة من البحر اليوسفى بالمنيا

تمكن فرق الإنقاذ النهري ، بالتعاون مع الأهالي ، من انتشال جثمان غريق ، من البحر اليوسفى ، ناحية قرية ابو سيدهم ، إحدى قرى مركز سمالوط غرب شمال محافظة المنيا.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العميد محمود الحلوانى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب ، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لمسن يدعى "عادل عزيز خليل" مقيم بقرية العزيب مركز سمالوط غرب، بعد انتشال من البحر اليوسفي ناحية قرية ابو سيدهم ، وذلك بعد الإبلاغ عن غرقه ب3 ايام.

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي ، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي ، وذكر التقرير انه لايوجد شبهة جنائية في الوفاة ، وان الوفاة نتجية اسفكسيا الغرق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، واغلق المحضر بتاريخه ، وامرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأهليته، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ، حسب ماذكرت التحريات الاولية لمباحث المركز برئاسة الرائد يحى شاهين ، واكده تقرير مفتش صحة المركز.

وفي سياق آخر، لقى سائق مصرعه ، جراء انقلاب سيارة مياه شرب ، ناحية قرية بنى خالد، بمركز سمالوط شمال المنيا ، حيث تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، لشاب يدعى "جرجس اشرف مجدي" مقيم بقرية العباسية مركز مغاغة ، سائق عربية مياه شرب خاصة ، جراء وقوع انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة ، و السرعة الزائدة بمدخل قرية بنى خالد ، وكانت في طريقها لمولد السيدة العذراء.

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي ، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي ، وذكر التقرير انه لايوجد شبهة جنائية في الوفاة ، وان الوفاة نتجية وجود نزيف بالمخ نتج عن حادث الإنقلاب ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، واغلق المحضر بتاريخه ، وامرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأهليته ، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ، حسب ماذكرت التحريات الاولية لمباحث المركز برئاسة الرائد يحى شاهين، واكده تقرير مفتش صحة المركز.

هذا وكثفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا ، احكام السيطرة الأمنية ، من خلال اعداد كردون امني بمداخل ومخارج دير السيدة العذراء ، لتأمين استقبال الزوار بداية من اليوم ، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.