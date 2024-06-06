الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

انتشال جثة من البحر اليوسفى بالمنيا

انتشال جثة
انتشال جثة

تمكن فرق الإنقاذ النهري ، بالتعاون مع الأهالي ، من انتشال جثمان غريق ، من البحر اليوسفى ، ناحية قرية ابو سيدهم ، إحدى قرى مركز سمالوط غرب  شمال محافظة المنيا. 

 

البداية عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العميد محمود الحلوانى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب ، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لمسن يدعى "عادل عزيز خليل" مقيم بقرية العزيب مركز سمالوط غرب، بعد انتشال من البحر اليوسفي ناحية قرية ابو سيدهم ، وذلك بعد الإبلاغ عن غرقه ب3 ايام. 

 

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي ، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي ، وذكر التقرير انه لايوجد شبهة جنائية في الوفاة ، وان الوفاة نتجية اسفكسيا الغرق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، واغلق المحضر بتاريخه ، وامرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأهليته، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ،  حسب ماذكرت التحريات الاولية لمباحث المركز برئاسة الرائد يحى شاهين ، واكده تقرير مفتش صحة المركز.

 

وفي سياق آخر، لقى سائق مصرعه ، جراء انقلاب سيارة مياه شرب ، ناحية قرية بنى خالد، بمركز سمالوط شمال المنيا ، حيث تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، لشاب يدعى "جرجس اشرف مجدي" مقيم بقرية العباسية مركز مغاغة ، سائق عربية مياه شرب خاصة ، جراء وقوع انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة ، و السرعة الزائدة بمدخل قرية بنى خالد ، وكانت في طريقها لمولد السيدة العذراء. 

 

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي ، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي ، وذكر التقرير انه لايوجد شبهة جنائية في الوفاة ، وان الوفاة نتجية وجود نزيف بالمخ نتج عن حادث الإنقلاب ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، واغلق المحضر بتاريخه ، وامرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأهليته ، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة  ، حسب ماذكرت التحريات الاولية لمباحث المركز برئاسة الرائد يحى شاهين، واكده تقرير مفتش صحة المركز.

 

هذا وكثفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا ، احكام السيطرة الأمنية ، من خلال اعداد كردون امني بمداخل ومخارج دير السيدة العذراء ، لتأمين استقبال الزوار بداية من اليوم ، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

الجريدة الورقية