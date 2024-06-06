تموين قنا: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق خلال أيام العيد

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحال الجزارة.

وشدد حسن القط، على ضرورة الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود الأسواق بصفة عامة، مضيفاً ان المديرية استعدت لاستقبال عيد الاضحى المبارك من خلال توفير اللحوم بجميع انواعها الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة المصرية و المجمعات الاستهلاكية المنتشره فروعها بجميع انحاء المحافظة، وكذا توفير الدواجن المجمدة ومصنعات اللحوم و الدواجن للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تم توفير جميع السلع الغذائية الإستراتيجية الهامة، مثل الأرز و المكرونة و السكر و الزيوت و الدقيق و غيرها بكميات و غيرة و اسعار تنافسية.

وفى قطاع المخابز فقد تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد، وتحديد عدد المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، على مديرى الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى، وذلك لسهولة حصول المواطنين على المقررات التموينية المدعومة.

وأوضح القط، التشديد على ضرورة تكثيف المرور على محطات الوقود و مستودعات البوتاجاز، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين من الوقود و اسطوانات البوتاجاز بالاسعار المقررة و المعلن عنها.

وذكر وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة أعمال الإدارات التموينيه، بالإضافة لإنشاء غرف عمليات فرعية بكل الإدارات لمتابعة شكاوى المواطنين و العمل على حلها.

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تطوير خدمات الرصد المرئي بالجامعة بحضور ممثلي الشركة المنفذة لخدمات الرصد المرئي بالجامعة و المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات.

واكد رئيس الجامعة انه في اطار خدمات التحول الرقمي بالجامعة تم التوسع في منظومة الرصد المرئي و الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئي.

وناقش رئيس الجامعة تأمين الاسوار الخارجية للجامعة من خلال خدمات الرصد المرئي حرصا تأمين اقصى درجات السلامة لمنسوبي الجامعة وحماية الممتلكات العامة و الخاصة.