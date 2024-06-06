أبو الغيط يدين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية

أدان السيد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع السودانية يوم أمس 2024/6/5 ضد منطقة "ود النورة" بولاية الجزيرة بوسط السودان، والذي أدى إلى سقوط أكثر من مائة مدني.



وأعرب الامين العام عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذه المجزرة وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية علي دعم الجامعة الكامل للجهود المبذولة لوقف الصراع الدائر في السودان واستعادة دور الدولة السودانية على جميع الأصعدة.

