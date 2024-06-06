توزيع 1500 صندوق قمامة على الشوارع الرئيسية بالدقهلية

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة "شوارعنا نظيفة"، وأمر بتوزيع عدد 1500 صندوق قمامة علي الشوارع الرئيسية والحدائق العامة بنطاق المحافظة كمرحلة أولي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس السيسي يولي ملف المناخ والحفاظ علي البيئة اهتماماً بالغا وأمر بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة في هذا الملف من أجل الحد من الآثار السلبية التي تؤثر علي البيئة وعلي المناخ في مصر، مشيرا إلى أن الهدف من توزيع صناديق القمامة هو الحفاظ علي نظافة الشوارع والحدائق العامة وعدم إلقاء المواطنين القمامة علي الأرصفة والطرقات وداخل الحدائق من أجل نظافة هذه الأماكن لأن من حق المواطن العيش في بيئة نظيفة.

ولفت إلي أن المواطن له حقوق وعليه واجبات والواجب عليه هو الالتزام بالقاء القمامة داخل الصناديق وعدم القائها علي الأرصفة وبالطرقات من أجل الحفاظ على البيئة.

وأشار مختار، إلى أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية ، حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلي نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة .

وقال نعمل منذ عام 2019 علي القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية بالدقهلية ومنها ملف النظافة وتحسين البيئة حيث تم نقل 8 مقالب عشوائية من أصل 11 مقلب بإجمالي 1 مليون و 700 طن مخلفات بلدية تقريباً بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه تقريباً ، بالإضافة إلي تطوير مصانع التدوير وانشاء المدافن صحية ، وشراء معدات هندسية جديدة لدعم منظومة النظافة وصيانة المعدات القديمه .

وأوضح أن الدولة أنفقت ما يقرب من مليار ونصف علي ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية ، وأصبح لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، قائلا:" سنواصل العمل كفريق واحد داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل الحفاظ علي البيئة من المخاطر والملوثات التي تهدد الحياه وتعرض حياة المواطنين للخطر" .