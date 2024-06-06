حملة مكبرة لإزالة المخلفات بشوارع الرحمانية في نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع بمحافظة قنا، اليوم الخميس، وبالتعاون مع عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة لقرية الرحمانية، بحملة مكبرة لرفع المخلفات بعددًا من شوارع القرية.

واستهدفت حملة اليوم أعمال النظافة الطرق العامة والفرعية وما حولها ومدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق السريع ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

من جهته شدد أنور، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً ان هذا العمل لا ياتى بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

وذكرت عبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، أن تلك الحملة تأتى بناءا على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، والتى تتضمن تكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

بدء الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة وبرنامج اللغة الانجليزيه والترجمة بكلية الالسن بجامعة جنوب الوادى الاهلية أعلن الاستاذ الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، عن صدر القرار الوزارى ببدء الدراسه ببرنامج ليسانس اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

كما اعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن صدور القرار الوزارى، والذى يتضمن بدء الدراسة ببرنامج ليسانس اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا ، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.