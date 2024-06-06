من 6 لـ 8 يونيو.. الأرض على موعد مع زلزال عنيف

حالة من الجدل أثارها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، خلال الساعات الماضية بعد أن حذر الجماهير من احتمال حدوث زلزال عنيف بسبب اقترانات حرجة لكوكب الأرض مع بعض الكواكب، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على قناته بموقع يوتيوب.

العالم الهولندي

زلزال عنيف يضرب العالم خلال أيام:

مازال العالم الهولندي يفاجئ الجماهير بتوقعاته المخيفة عن الهزات الأرضية والزلازل التي حدثت بالفعل وحذر منها العالم قبل حدوثها، ولكن تلك المرة مختلفة للغاية.

قال العالم الهولندي خلال مقطع الفيديو: "بداية من اليوم سيكون هناك ارتباط بين القمر والشمس والأرض وسيكون القمر بين الأرض والشمس، وأن الفترة بين 6 يونيو إلى 8 يونيو تكون الفترة الأكثر حرجًا، ويرجع إلى الاقتران القمري في 4 و5 و6".

العالم الهولندي

وأضاف فرانك: "من 7 و8 و9 يونيو، هناك اقتران عطارد والأرض والمشترى، والأرض والمشتري ونبتون، وهذه الاقترانات ليس حرجة إلى حدٍ كبير، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي بقوة 6 ريختر"، وعلى الرغم من تلك التحذيرات إلا أن العالم الهولندي لم لم يحدد مكان وقوع الزلزال وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب ومخاوف للعالم.

توقعات العالم الهولندي تحدث بالفعل:

في أبريل الماضي، تسبب العالم الهولندي في صدمة للجماهير، بعد أن توقع حدوث زلزال عنيف في مدينة تايوان، والأمر الذي حدث بالفعل حيث ضرب زلزال بقوة 7.2 ريختر الجزيرة، وتسبب في العديد من الإصابات والوفيات وتدمير بعض المباني.

كتب العالم الهولندي عبر حسابه على موقع إكس،: "وفقًا لهندسة الكواكب لدينا عدة زوايا قائمة ما بين يومي 27 إلى 28، وهذه هي الهندسة الخاصة بعطارد والزهرة وأورانوس، والتي تشير إلى وقوع حدث زلزالي كبير في الأيام التي تليها والتي تكون بقوة تمتد بين 7.2 إلى 7.7".

العالم الهولندي

وتابع: "في 1 أبريل هناك اقتران بين عطارد والشمس والزهرة، كما سيكون هناك اقتران للأرض وزهرة ونبتون اليوم ثم يليه عطارد والزهرة وزحل ولكن هذه الاقترانات لا تشكل أي خطر، ويكون هناك يوم 5 أبريل اقتران بين عطارد والشمس ونبتون، كما يوجد اقترانات قمرية، والتي تشير إلى زيادة حدوث الزلازل الأسبوع المقبل بسبب تلك الاقترانات المهمة والحرجة، خاصة في 7 و6 إبريل".