73 معلماً بالمنيا يحررون محاضر ضد رئيس كنترول أسيوط

واصلت لليوم الثالث على التوالي، أزمة رفض ممثل كنترول أسيوط للثانوية العامة بالمنيا، قبول قرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، للمعلمين أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، والراغبين في التقدم بإعتذارات قانونية عن أعمال الملاحظة والتصحيح .

تقدم عدد 73 معلم ببلاغ لمحافظ المنيا، وهيئة التأمين الصحي ، وقاموا بتحرير محضر الشرطة رقم 3276 اداري قسم أول المنيا لسنة 2024 ، وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من مأمور قسم المنيا أول ، يفيد بتقدم عدد من المعلمين المنتدبين ، ببلاغ ضد مسؤول لجنة الاعتذارات ، ومندوب كنترول أسيوط لمحافظة المنيا ، يتهمونه فيه بالتعنت، ورفضه الإعتراف بخطابات هيئة التأمين الصحي.

وقال أدهم القاضي، أحد مقدمي البلاغ، أن 90 معلم مصابين بأمراض تمنعهم من ركوب المواصلات والسفر، وتعرض حياتهم الصحية للخطر، فهو مثلا مصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولو ركب مواصلات لمسافة صغيرة قد يصاب بشلل، وحالات كثيرة اعترف بها الأطباء.

وأضاف القاضي، أن مسئول كنترول أسيوط رفض الاعتراف بقرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، ومكتوب بها عبارة " يمنع من أعمال الامتحانات "، وبيننا معلم لا يري بسبب انفصال في الشبكية، ومعلمة خانل في شهرها الاخير ، وعلى الرغم من ذلك طالبنا بفتوى تفيد بأن قرارات اللجنة الطبية العامه مثل قرارات القومسيون، وقد تدخل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأصدر التأمين الصحي بالمنيا مكاتبة لرئيس كنترول أسيوط للثانوية العامة تفيد ذلك ، ولكن دون جدوى.

وتساءل مقدم البلاغ ، هذا الإجراء يحدث كل عام وتقدم بنفس قرارات اللجنة الطبية العامة، وكانت تقبل، بخلاف هذا العام، ثم أن اللجنة الطبية العامة بالمنيا، لديها خطاب معتمد بأنها في غضون الفترة من 1/ 5 / 2024 ، وحتى 1/ 9 2024 ، منور بها النظر في طلبات المعلمين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، وإبداء آرائهم الطبية وإقرار حالتهم المرضية، وطالب المعلمين في بلاغهم برفع شكواهم لأعلى الجهات، وخاطبوا مجلس الوزراء بشكواهم.

طالبوا بتمكينهم من التوقيع في دفاتر مدارسهم وجهات عملهم الأصلية، حتى تنتهي عملية التحقيق معهم.