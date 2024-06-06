د.عبد السند يمامة : مصر مقصد الأمان بالوحي الإلهي وأولى الحضارات ومهبط الديانات

خلال احتفالية "مبارك شعبي مصر" في ذكري دخول العائلة المقدسة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الاحتفال بذكري قدوم العائلة المقدسة الي مصر لها العديد من الدلالات وتؤكد على وحدة عنصري الامة وان الاحتفالية التي تقام داخل حزب الوفد الذي يحمل علمه الهلال والصليب تؤكد لي الوحدة الوطنية التي يرفع شعارها الحزب

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن مصر مقصد الأمان بالوحي الإلهي وذلك بعد ان أوحى الله عز وجل إلى يوسف النجار ان يأخذ العائلة المقدسة من فلسطين إلى أرض مصر للحفاظ على سلامة السيد المسيح من بطش الإمبراطور الروماني في رحلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف وهذه الرحلة لها معني وتكريم لمصر وتأكيد على أن مصر هي واحة الآمان، ومصر هي المكان الذي كلّم فيه الله نبيه موسى بشكل مباشر و مصر هي البلد التي استقبلت سيدنا عيسى وأمة، لذلك يجب أن نفتخر بوطننا .

وقال رئيس حزب الوفد، يجب أن نقدر التكريمُ الإلهيُّ لأرض مصر، ونهتم بوطننا من خلال القيام بواجبنا وأن يحسن الجميع العمل فستعود مصر لمكانها الطبيعي بين الدول لأنها أول الحضارات ومهبط الديانات

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها اللجنة النوعية للمواطنة برئاسة صفوت لطفي مستشار رئيس الحزب لشئون المواطنة تحت شعار "مبارك شعبي مصر "وقدم الحفل عماد ابراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة ومستشار رئيس الحزب للإدارة المحلية

وقال صفوت لطفي، مستشار رئيس الحزب لشئون المواطنة، ورئيس اللجنة النوعية للمواطنة، إن تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر أمر يحسب لحزب الوفد الذي وضع أسس المواطنة منذ عام 1919

وأكد رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، ان مصر دائما وعبر التاريخ هي ارض الامن والامان وهي وطن للجميع مشيرا الي ان رحلة العائلة المقدسة تؤكد على ذلك .

ووجه رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على الدعم الذي يقدمه للجنة المواطنة بحزب الوفد .

وقال عماد إبراهيم ، مستشار رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، ان رحلة العائلة المقدسة الي مصر حدث هام لذلك حرصت اللجنة على تنظيم هذه الاحتفالية لشرح كافة التفاصيل التي تخص هذه الرحلة المباركة.

وأكد مستشار رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، ان الهدف من هذه الاحتفالية هو إحياء مسار العائلة المقدسة مشيرا الي ان حزب الوفد هو الحزب السياسي الوحيد الذي نظم مثل هذه الاحتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة .

وأشار إلى ان الحضور في الاحتفالية وممثل عن وزارة الآثار يؤكد على أهميتها لافتا الى اهمية الترويج لرحلة العائلة المقدسة عالميا خاصة بعد التطوير الذي يحدث في مسار العائلة المقدسة من قبل وزارة السياحة

ووجه القس جيروم مجدي، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهودات العظيمة في تشييد وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر واعادتها مرة اخرى الى مجدها بعد ان اختفت منذ عام 1925 .

وأضاف كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، ان الحجاج المسيحيين كانوا يزورون مسار رحلة العائلة المقدسة في الماضي ولكن منذ عام 1925 توقف هذا الامر بسبب الحروب ولكن نحن نشعر بالسعادة بعد قرار تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وهذه الرحلة سوف تعطي مظهر خاص لمصر في السياحة الدينية.

وقال كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، أن رحلة العائلة المقدسة استمرت ثلاث سنوات ونصف على ارض مصر وهناك ايات في الكتاب المقدس منها مبارك شعبي مصر، وهذه الآيات تعطي بركة لمصر العزيز واتمنى من القائمين على هذا الامر أن يتم الانتهاء من التطوير حتى يحدث طفرة كبيرة في مجال السياحة الدينية في مصر .

ووجه كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب وللقائمين على الاحتفالية مشيرا الى انه سعيد بالتواجد داخل حزب الوفد الذي تأسس منذ 1919 وصاحب شعار "يحيا الهلال مع الصليب".

وقال الشيخ أحمد اسماعيل عابدين، مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الاوقاف، إن عندما نتحدث عن مصر المباركة يجب ان نذكر ان عاش على أرضها أنبياء كثر منهم سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وذكرها الله في القرآن والتوراة والإنجيل وهذا دليل على عمق هذه البلد التي يحبها الله عز وجل واختار لها هذا المكان الجغرافي المميز .

وأضاف مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الاوقاف، ان مصر هي الأرض التي تصافح عليها نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب وتعانقت على أرضها القلوب من أجل ان تنشر الألفة والمحبة والتآخي بين الناس جميعا والهدف من خلق الناس جميعا هو التعارف والتآلف بين الناس جميعًا من اجل ان يعم السلام على هذه الأرض الكريمة المباركة .

وأكمل مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الاوقاف، ان رحلة العائلة المقدسة لم تكن رحلة ترفيه ولكن كانت رحلة لزرع القيم والألفة والمحبة والتآخي بين الناس جمعا، وذلك نجد ان مصر يعيش كل الناس على أرضها مع اختلاف اجناسهم والوانهم ومعتقداتهم ومع هذا نجد ان الكل يعيش في بركتها وخيرتها، ونجد في قول الله تعالى "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ" و رَبْوَةٍ هنا هي مصر ارد السلام .

ووجه القس يوسف سليم، نائب عن الوكيل البطريركية للروم الارثوذكسي بالقاهرة ، الشكر لحزب الوفد على تنظيم هذه الاحتفالية.

نائب عن الوكيل البطريركية للروم الارثوذكسي بالقاهرة ،ان التوراة ذكر مصر موسى تلقي ألواح الشريعة على جبل في سيناء، ويوسف كان مسئول عن خزان الفرعون في مصر، حتى وصل المسيح إلى مصر هربا من هيرودس الذي كان يريد قتلة، والعهد القديم في التوراة قال "من مصر دعوت ابني"، وهذا يؤكد أهمية مصر على مدار التاريخ وفي الأديان السماوية .

وقال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، ان حزب الوفد مختار من الله وليس من البشر أي دخل فيه وقال تعالى " وربك يخلق ما يشاء ويختار, ليس لهم الخيرة" مشيرا الي ان الزعيم سعد باشا زغلول منذ ان كان شابا كان مناضل ووطني والوطنية في دم كل المصريين حتى المصري القديم منذ احمس و مينا موحد القطرين الي عين جالوت والعاشر من رمضان وثورة 1919 وثورة 1952 .

وأضاف الداعية الإسلامي، ان مصر تم ذكرها في القرآن الكريم خمس مرات وفي الكتاب المقدس 60 مرة ، لافتا الي ان حزب الوفد عندما تأسس كان معبر عن العالم العربية وليس حزب سياسي فقط .

وتابع الداعية الإسلامي، قائلا :"البابا شنودة الثالث رفض ان يحج الى كنيسة المهد في بيت لحم إلا ان يكون يده في يد شيخ الأزهر وقال من يريد ان يحج الى مكان المسيح فعليه ان يحج في مسار العائلة المقدسة في مصر هذه العائلة المقدسة التي قالت مبارك شعب مصر ".

وتحدث المهندس عادل الجندي، منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الاثار، عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر والمناطق والمحافظات المصرية التي مروا بها، من خلال شرح مفصل عن خط سير الرحلة المقدسة وجهد الدولة في تطوير هذا المسار .

وأشار منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الاثار،الي ان رحلة العائلة المقدسة تعد سياحة روحانية وقصة انسانية يجب ان يعرفها الجميع مسلم او مسيحي .

ووجه منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الاثار، الشكر لحزب الوفد على تنظيم هذه الاحتفالية والتي تساهم التوعية باهمية رحلة العائلة المقدسة ويجب ان يعرف العالم هذا المسار لأنه حدث لم يحدث في اي بلد اخر مشيرا الى ان الدولة تقوم بجهد كبير فيما يخص تطوير مسار العائلة المقدسة أو مسار مزارات ال البيت وكل هذا يعد سياحة دينية لها أهميتها وتميز مصر عن باقي الدول .

حضر الاحتفالية النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا ، وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا وسكرتير عام مساعد الحزب واللواء سفير نور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء أحمد الشاهد نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، و الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد ومدير معهد الدراسات السياسية ،واحمد الخطيب واحمد جمعه عضوا حزب الوفد ومحمد أرنب وعرفات حشيش سكرتيرا الهيئة الوفدية وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية ومحمد الطناني عضو الوفد

كما حضر اللقاء من لجنة المواطنة من محافظات مصر المختلفة الدكتورة جويس سمعان نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة و ناجى فهمى عن لجنة محافظة الغربيه، وإيمان حلاوة عن محافظة الاسكندريه،ويونان وهيب، والفى صموئيل، وهانى عدلى من محافظة القليوبيه، ورامى بركات، وابانوب اسامه من محافظة القاهرة، وخالد صابر، ومحمد صبحى، وفرج جويد من محافظة الجيزة ومنسق تشغيل فقرات الاحتفال ماركو يونان وفريق قناة ME sat الفضائية .