اختتام أعمال امتحانات جامعة سمنود التكنولوجية 2024

تفقد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم الخميس، سير آخر أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأشاد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بحُسن سير الامتحانات بالجامعة، مؤكدًا توافر كافة سُبل الراحة والهدوء والرعاية للطلاب وخاصة الرعاية الصحية.

رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يجري حوارات ودية مع الطلاب

وأجرى رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بعض الحوارات الودية مع بعض الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها صعوبتها.

وتأكد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية أن الأمتحانات في متناول الطالب المتوسط وأن الامتحانات تقيس كافة مخرجات التعلم وأنها تغطي كافة محتويات المقررات.

وختامًا، ودع رئيس جامعة سمنود التكنولوجية أبناءه الطلاب، مهنئًا إياهم بانتهاء السنة الدراسية، ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

ويتبقى لطلاب الفرقة الثانية في جامعة سمنود التكنولوجية الامتحان الشفوي والعملي لمشروع التخرج.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية هي احدي جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والابتكار وريادة الأعمال.

وتعتمد امتحانات جامعة سمنود التكنولوجية بالأساس على المكون العملي للطالب والذي يتجاوز ٦٠٪ من المقررات، ويتم التدريب بورش ومعامل الجامعة، والمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين هذه الجامعة وهذه المؤسسات.

كما يوجد في جامعة سمنود التكنولوجية عدد من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي مثل تكنولوجيا صيانة معدات الغزل والنسيج،و تكنولوجيا الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا التصنيع الغذائى.