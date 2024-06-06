37 استراحة مجهزة لإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين بالثانوية العامة في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتهاء تجهيز الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها الاثنين المقبل.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تجهيز وتوفير عدد37 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف انه تم تجهيز الاستراحات بالآسرة والمقاعد والمراوح ومبردات المياه .كما تم التأكيد على تواجد الحراسة الأمنية للاستراحات وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة.

وأعلن بحيري، مؤخرا أن مديرية التربية والتعليم انهت تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي والتي تنطلق الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو داخل 31 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية لاستقبال نحو 9 آلاف و 955 طالب وطالبة بشعبتي العلمي علوم ورياضة والادبي .

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد الخميس الماضي اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات ( التربية والتعليم، الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي ومرفق الإسعاف) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية لمناقشة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.