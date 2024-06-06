الوفد تكشف تفاصيل مصرع موسيقار شهير بالإسكندرية بسبب إنقطاع الكهرباء

عاشت الاسكندرية ليله حزينة بسبب مصرع موسيقى شهير عازف الساكسفون محمد على نصر الذى ضحى بحياته من اجل انقاذ طفلان من الموت فى مصعد اثناء انقطاع التيار الكهربائى .

وكان قد لقى عازف الساكسفون محمد على الذي قدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي السابق مصرعه امس فى موقف بطولي قام به لانقاذ أم وطفليها أثناء وجودهم في المصعد بعد تعطله بسبب انقطاع الكهرباء، ولكن قدمه تزحلقت ولقي مصرعه على الفور بعد إنقاد الطفلان .

يروى نصر على شقيق عازف الموسيقى الشهير " للوفد " احداث الواقعة

شقيقة " محمد على " عازف الساكسفون متزوج باجنبية ويقيم بمنطقة الابراهيمية بالطابق التاسع عشر وعقب عودته الى المنزل فؤجئ بانقطاع التيار الكهربائى ولان العقار يقيم تشغيل مولدا كهربائيا لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائى ، لتشغيل المصعد استقل العازف المصعد ومعه سيدة وطفلان يقيمان بنفس العقار بالطابق التاسع واثناء صعود المصعد توقف فجاءة بين الطابقين الثامن والتاسع، تعطل بهم المصعد فأصيبت الأم وابناها بحالة من الرعب والخوف الشديد ودخل الطفلان في نوبة بكاء، فقرر عازف الساكسفون محمد علي نصر مساعدتهم.

حاول شقيقه تهدأت الطفلان وقاما بمحاولة الاتصال بحارس العقار الذى صعد اليهم على السلم وحاولوا فتح باب الاسانسير ونجح بالفعل فى اخراج الطفلان من باب المصعد ورفضت الام الخروج بسبب ارتداءها عباءه وقررت ان تستمر داخل المصعد لحين عودة التيار الكهربائى ، قرر شقيقه ان يخرج من الاسانسير لعدم التسبب في اى حرج للسيدة واثناء محاولته الخروج من المصعد اختل توازنه وسقط فى بير السلم ومات فى الحال قبل نقله الى المستشفى .

من جانب اخر صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان عازف الساكسفون محمد على نصر، وأفادت معاينتها لموقع الحادث بسقوطه في بئر المصعد الكائن بعقار سكني مكون من 19 طابقًا، لتقرر تشميع المصعد وانتداب فريق فني لمعاينته للوقوف حول أسباب الحادث.

اكد سكان العقار، فى تحقيقات النيابة بأنهم اشتروا مولدًا كهربائيًا لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي وعدم تعطل الأسانسير، إلا أنه يوم الحادث كان مُعطلًا ما اضطر الضحية لإنقاذ الأم وطفليها.

أمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، بإجراء معاينة فنية لموقع الحادث، وسؤال شهود العيان واستدعاء مأمور اتحاد ملاك العقار، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة.

بسؤال الشهود قرروا بأن المصعد يعمل بمولد كهرباء خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول تخفيف الأحمال، وأثناء ذلك حدث

ولفتت شاهدة العيان من ساكني العقار، إلى أن «عم حسن» حارس العقار حاول كثيراً مساعدة المجني عليه للخروج من المصعد مثلما فعل مع الأشخاص من كانوا معه داخل المصعد، إلا أنه مؤخراً أجرى جراحة في قدمه مما تتسبب في عدم قدرته على التحميل عليها والخروج من فتحة المصعد بمساعدة الحارس ليسقط في بئر المصعد ويتوفى في الحال.

الجدير بالذكر ان محمد على عازف الساكسفون كان يعيش في لندن، وعمل مدرس موسيقى تخصص في موسيقى الجاز قدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي السابق ، عزف في دار الآوبرا بالإسكندرية ،شارك بالعزف في حفل افتتح بازار بالإسكندرية للإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مؤخرًا