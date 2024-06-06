استئصال ورم بالجمجمة لشاب عشريني بمستشفى سوهاج الجامعي

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع قسمي الأنف والأذن والحنجرة والتخدير بمستشفي سوهاج الجامعي، في استئصال ورم بقاع الجمجمة ضاغط على العصب البصرى، أدى الى فقدان البصر بصورة كاملة، لشاب عمره ١٩ سنة يدعي " أ . ع " في العقد الثاني من العمر، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال النعماني أن الفريق الطبي بمستشفي الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة، قام بإجراء التدخل الجراحي السريع والدقيق للتخفيف من الأعراض التي كان يعاني منها وتمثلت في الآلام وعدم الوعي والفقدان التام للبصر، وذلك بعد خضوعة لجراحة استغرقت أكثر من ٦ ساعات متصلة أسفرت عن استئصال "الورم" بنجاح وعودة الرؤية بوضوح.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، انه تجهيز المريض على وجه السرعة لاستثمار اخر فرصة لعودة البصر، فتم تشكيل فريق جراحى ذو مهارة عالية بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالاشتراك مع قسم الانف والاذن والحنجرة، لعمل تدخل جراحى دقيق ميكروسكوبي بإستخدام المنظار الجراحى فى جراحة دقيقة امتدت أكثر من ٦ ساعات متصلة، تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ، انه عقب استقبال المريض تم عمل التحاليل والاشاعات والفحوصات اللازمة، وذلك للوقوف علي مدي استعداده لإجراء العملية الجراحية، وعقب اجراء الجراحة الدقيقة تم نقله الى العناية المركزة، ونتيجة لسرعة التدخل الجراحى وتضافر كل الجهود، نجح الفريق الطبى في عودة النظر الى المريض واستعادة الوعى بصورة كاملة.

وأوضح الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب انه تم استقبال شاب عمره ١٩ سنة يعانى من فقدان تام بالبصر لمدة ٣٠ يوم مع صداع مزمن واضطراب بدرجة الوعى، وعلى الفور تم التعامل مع المريض وعمل الاشعات اللازمة، ليتم الكشف عن وجود ورم بقاع الجمجمة ضاغط على العصب البصرى، ادى الى فقدان البصر بصورة كاملة، موضحاً انه تم اجراء الجراحة للمريض بنجاح ومازال يتلقي العلاج بالمستشفي، بعد خروجه من العناية المركزة الى غرفة الملاحظة، للاطمئنان على درجة الوعى والوظائف الحيوية.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي اجري العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور أحمد كمال مدير مستشفي الجراحات المتخصصة ضم كلاً من الدكتور مؤمن المأمون، والدكتور عابدين خيرالله، والدكتور محمد عطايا، والدكتور عرفات محمد، بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور اسلام العسيري بقسم التخدير، وهبة حامد، واحمد حمادة من هيئة التمريض.