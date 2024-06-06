القبض على المتهم بالتعدي على نجل أستاذ جامعي داخل جراج بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط متهم بالتعدي على ابن أستاذ جامعي، وهتك عرضه بالقوة داخل "جراج" محل سكن المجني عليه بدائرة قسم شرطة الأهرام، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة.

وأمرت النيابة العامة، بعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وسبب حدوثها، وقررت الإستماع لأقوال المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي النقيب محمد الجمل، معاون مباحث قسم شرطة الأهرام، بلاغًا من والد المجني عليه بتعرض طفله لاعتداء جنسي داخل "جراج" منزلهما، وعلى الفورانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد أحمد مصليحي، مأمور القسم لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الضحية أمكن تحديد هوية المتهم والذي تبين أنه شاب بلا مأوى ومن معتادي النوم في الشوارع.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اتعرف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهمين بالتعدي على عاملة وتصويرها عارية،15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت توقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها الصحية، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام 3 متهمين باختطاف عاملة جمع البلاستيك، وحاولوا التعدي عليها أسفل كوبري منطقة بطن البقر وتصويرها بهاتف أحدهم، لكنها استنجدت بأحد المارة فتركوها وفروا هاربين، وعقب ذلك تفاجأت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فذهبت له في مشتل بمنطقة الملك الصالح ووجدت الآخرين معه وتعدوا عليها عنوة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعة التعدى على المجني عليها واغتصابها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.