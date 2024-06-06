سوهاج تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية

هنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية توجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية لحصولها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً.

وأكد عاطف فكرى موجه عام الصحافة المدرسية بديوان المديرية على حرص قيادات المديرية على تنمية واكتشاف المواهب الإبداعية والفنية لدى الطلاب من خلال مشاركتهم الفعالة في جميع المسابقات والأنشطة المدرسية والتي تسهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الطالب وتعود بالنفع على المستوى الدراسي لهم مشيراً إلى أن المسابقة تم إجراؤها من خلال تصفيات بين الطلاب والطالبات على مستوى المدارس بجميع الإدارات التعليمية ثم تم تصعيد الطلاب الفائزين للتصفية على مستوى الإدارة التعليمية ثم على مستوى المحافظة؛ إذ تمكن طالبات أسرة تحرير المجلة الإلكترونية بمدرسة الإعدادية بنات بجرحا من اقتناص المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية.

وتمكن طلاب وطالبات أسرة تحرير المجلة الإلكترونية بمدرسة أجيال المستقبل الخاصة بادراة جرجا التعليمية والتي مثلت محافظة سوهاج في المسابقة بالمرحلة الابتدائية من تحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أمس الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 83 ألفا 214 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 71 ألف 422 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83%، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشاة في المركز الثالث 84.42%.

ووجه اللواء طارق الفقي بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.