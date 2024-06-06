ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته لرفضها الرجوع له بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما ورفضها الرجوع إلى عصمته مرة أخرى بمنشأة القناطر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة وإدعاء تعدي آخر عليها.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، أفادت بإقدام طليقها على إلقاء مادة كاوية عليها لرفضها الرجوع لعصمته مرة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اتعرف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل مركز شباب الوفاء والامل بالهرم، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت لأقوال شهود العيان في الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية تسبب في نشوب الحريق والذي امتد إلى الأشجار، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء امتد إلى الأشجار بمركز شباب الوفاء والأمل التابع لوزارة الشباب والرياضة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهمين بالتعدي على عاملة وتصويرها عارية،15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت توقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها الصحية، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام 3 متهمين باختطاف عاملة جمع البلاستيك، وحاولوا التعدي عليها أسفل كوبري منطقة بطن البقر وتصويرها بهاتف أحدهم، لكنها استنجدت بأحد المارة فتركوها وفروا هاربين، وعقب ذلك تفاجأت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فذهبت له في مشتل بمنطقة الملك الصالح ووجدت الآخرين معه وتعدوا عليها عنوة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعة التعدى على المجني عليها واغتصابها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.