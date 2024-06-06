قتلها عارية.. التحقيق مع شاب أنهى حياة عشيقته فى الخليفة

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع شاب لاتهامه بإنهاء حياة فتاة عشرينية على علاقة بها، عقب العثور على جثمان المجني عليها نائمة على ظهرها بدون ملابس، ومتوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة.

العثور على جثة فتاة عشرينية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا، بالعثور على جثة فتاة عشرينية نائمة على ظهرها بدون ملابس، ومتوفية داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، وعُثر على جثتها عارية بدون ملابس داخل شقة سكنية بمنقطة الخليفة، بالإضافة إلى وجود كدمات في الوجه والجسم وبها 13 جرحًا قطعيًا في مناطق مختلفة بالجسم.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة شخصً له معلومات جنائية سوابق، وأن المجني عليه دائمة التردد عليه بالشقة مسرح الجريمة، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وكشف المتهم إقامة المجني عليها لعلاقات شرعية مع مجوعة أشخاص آخرين، وقرر الانتقام منها وضربها بعصابة خشبية محدثًا بها الإصابات المذكورة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.