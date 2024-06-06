البنتاجون: سنُعيد تركيب رصيف غزة العائم قريبًا لاستقبال المساعدات

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، أن رصيف غزة العائم سيُعاد تركيبه قريبا لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت سابرينا سينج، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجندي الأمريكي الذي أُصيب في حادث غير قتالي على سفينة على مقربة من الرصيف العائم الشهر الماضي، مازال في حاله مرضية دقيقة، ونقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن سينج، كانت قد أعلنت - في وقت سابق - أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو، مضيفة أن العمليات سوف تستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جراء هجوم بمسيرة لحزب الله

أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده جراء هجوم بطائرة مُسيرة أطلقها حزب الله على حرفيش أمس الأربعاء، فيما أصيبت مجندة أخرى بجروح خطيرة، و8 بجروح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة.

وبحسب ما أعلنه الجيش، اليوم /الخميس/، ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب والاشتباكات مع حزب الله إلى 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة حدة ووتيرة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، وزاد حزب الله من إطلاق الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، وكثف في المقابل الجيش الإسرائيلي غاراته على البنى العسكرية والتحتية للحزب في جنوب لبنان.

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعم بلاده لقمة السلام الأوكرانية المقبلة في سويسرا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة لا تزال ثابتة في دعمها لأوكرانيا، مؤكدا دعم بلاده لقمة السلام الأوكرانية المقبلة في سويسرا.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/ أشار رئيس وزراء بريطانيا - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - إلى التزام بلاده الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وتحدث الزعيمان - خلال الاتصال - عن تكثيف القصف الروسي على (خاركيف).. وشدد سوناك على أنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يواصل المجتمع الدولي دعم أوكرانيا.. وقال إنه يتطلع إلى مناقشة هذا الأمر في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ للتهنئة بالفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الأخيرة، مُتمنيا له دوام النجاح.. وأكد سوناك ومودي قوة العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، واتفقا على مواصلة تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، كما أعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع في قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع المقبل.

نشطاء من كوريا الجنوبية يرسلون 10 بالونات محملة بمنشورات مناهضة إلى كوريا الشمالية

أرسل نشطاء من كوريا الجنوبية، نحو 10 بالونات بلاستيكية كبيرة تحمل منشورات دعائية مناهضة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" باتجاه مناطق في كوريا الشمالية، وذلك ردا على إرسال "بيونج يانج" بالونات مليئة بالقمامة الأسبوع الماضي.

وأعلنت منظمة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، اليوم /الخميس/ - إطلاق 200 ألف منشور إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال رئيس المنظمة بارك سانج هاك: "اطلقنا 10 بالونات لإرسال 200 ألف منشور من مدينة بوتشون شمال شرق سول".. مضيفا أن البالونات حملت أيضا أجهزة تخزين بيانات "يو اس بي" تحتوي على موسيقى كورية جنوبية.

من جانبه .. أكد مصدر عسكري كوري جنوبي، أن بعض هذه البالونات طارت إلى الشمال، لكنه قال "إنه لم يتم رصد أي علامات على عمل انتقامي حتى الآن من الجانب الكوري الشمالي، بما في ذلك أي إطلاق لصواريخ باليستية أو إطلاق بالونات محملة بالقمامة".