الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعم بلاده قمة السلام الأوكرانية المقبلة في سويسرا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة لا تزال ثابتة في دعمها لأوكرانيا، مؤكدا دعم بلاده لقمة السلام الأوكرانية المقبلة في سويسرا.

 

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/ أشار رئيس وزراء بريطانيا - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - إلى التزام بلاده الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

 

وتحدث الزعيمان - خلال الاتصال - عن تكثيف القصف الروسي على (خاركيف).. وشدد سوناك على أنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يواصل المجتمع الدولي دعم أوكرانيا.. وقال إنه يتطلع إلى مناقشة هذا الأمر في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

 

من ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ للتهنئة بالفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الأخيرة، مُتمنيا له دوام النجاح.. وأكد سوناك ومودي قوة العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، واتفقا على مواصلة تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، كما أعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع في قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع المقبل.

 

نشطاء من كوريا الجنوبية يرسلون 10 بالونات محملة بمنشورات مناهضة إلى كوريا الشمالية

 

أرسل نشطاء من كوريا الجنوبية، نحو 10 بالونات بلاستيكية كبيرة تحمل منشورات دعائية مناهضة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" باتجاه مناطق في كوريا الشمالية، وذلك ردا على إرسال "بيونج يانج" بالونات مليئة بالقمامة الأسبوع الماضي. 

 

وأعلنت منظمة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الخميس - إطلاق 200 ألف منشور إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم. 

 

وقال رئيس المنظمة بارك سانج هاك: "اطلقنا 10 بالونات لإرسال 200 ألف منشور من مدينة بوتشون شمال شرق سول".. مضيفا أن البالونات حملت أيضا أجهزة تخزين بيانات "يو اس بي" تحتوي على موسيقى كورية جنوبية.

 

من جانبه .. أكد مصدر عسكري كوري جنوبي، أن بعض هذه البالونات طارت إلى الشمال، لكنه قال "إنه لم يتم رصد أي علامات على عمل انتقامي حتى الآن من الجانب الكوري الشمالي، بما في ذلك أي إطلاق لصواريخ باليستية أو إطلاق بالونات محملة بالقمامة".

 

 

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