مفوضية شؤون اللاجئين: 3 ملايين شخص يحتاجون إلى إعادة التوطين العام المقبل

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 2.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين خلال العام المقبل، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بعام 2024.

وبحسب بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، تعد حالات النزوح الجماعي لفترات طويلة، وظهور الصراعات الجديدة وتأثيرات تغير المناخ من بين الدوافع الرئيسية وراء ارتفاع هذه الإحصاءات، وذلك وفقا لتقرير "احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025".

وأشار التقرير، إلى أنه لا يزال اللاجئون السوريون هم الأشد حاجة إلى إعادة التوطين للعام التاسع على التوالي، حيث من المتوقع أن يحتاج ما يقرب من مليون لاجئ سوري إلى الدعم من خلال هذا البرنامج، يليهم اللاجئون من أفغانستان، جنوب السودان، الروهينجا والسودان.

وقالت المفوضية، إن تفاقم احتياجات إعادة التوطين تحدث في وقت يشهد العالم ظروفا اقتصادية صعبة،مما يؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المساعدات الإنسانية. وأضافت: "إن تزايد كراهية الأجانب والتمييز يعرض اللاجئين أيضا لمخاطر متزايدة من الترحيل والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن تأثير تغير المناخ والكوارث البيئية يؤدي أيضا إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقا لدى اللاجئين".

ومن جانبها .. قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية "روفيندريني مينيكديويلا" - إن إعادة التوطين تساعد في تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة منذ فترة طويلة، وتعزز حماية اللاجئين.

يُشار إلى أن إعادة توطين اللاجئين - والتي تنطوي على نقلهم إلى بلد آخر وافق على قبولهم ومنحهم الإقامة الدائمة - يتم تقديمه من قبل الدول.

الرئيس الكوري الجنوبي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستفزازات الكورية الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم/ الخميس/ إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات الكورية الشمالية، مُتعهدا بحماية الشعب من خلال الاستعداد العسكري الصارم والتحالف القوي مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقاه يون؛ بمناسبة يوم الذكرى في مقبرة سول الوطنية، وسط توترات شديدة بعد أن علقت كوريا الجنوبية بالكامل اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018؛ ردا على إرسال كوريا الشمالية بالونات مليئة بالقمامة عبر الحدود الأسبوع الماضي.

وأوضح يون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه سيتم الحفاظ على استعداد عسكري صارم وسيتم الرد على الاستفزازات بحزم وبصورة ساحقة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن الدولة الأكثر إشراقا في العالم، في حين تظل الأراضي الواقعة شمال خط ترسيم الحدود العسكرية هي الأكثر ظلمة في العالم.

ومنذ الأسبوع الماضي، أرسلت (بيونج يانج) ما يقرب من 1000 بالون يحمل القمامة إلى الجنوب فيما وصفته بأنه إجراء انتقامي ضد حملات المنشورات المناهضة لبيونج يانج من قبل نشطاء في سول، كما حاولت التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من الحدود البحرية الغربية.