بدء التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي العاشرة بهولندا

فتحت مراكز الإقتراع أبوابها امام الناخبين في هولندا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي العاشرة والتي تستمر حتى 9 يونيو الجاري.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الخميس/ - أنه من المقرر أن ينتخب نحو 373 مليون ناخب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 720 عضوا للسنوات الخمس المقبلة، مضيفة أنه على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ستجرى الإنتخابات في الدول الأعضاء الـ 26 الأخرى.

وأوضحت الشبكة، أن ارتفاع أسعار الاستهلاك وفقدان القوة الشرائية وزيادة الفوارق الاجتماعية وركود النمو الاقتصادي هي من أولويات الناخبين الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع والتي تصنف بشكل منهجي في مقدمة القضايا التي تشغل الرأي العام وينبغي على الاتحاد الأوروبي معالجتها كأولوية خلال ولايته المقبلة.

ومن المقرر أن يتم فتح صناديق الاقتراع في التشيك وأيرلندا غدا الجمعة، اما بعد غد السبت، سيتم فتح صناديق الاقتراع في إيطاليا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا.

وفي اليوم الأخير من هذه الانتخابات الأحد المقبل، ستشهد كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، عمليات التصويت في الانتخابات الأوروبية.

وكانت الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي أجريت في مايو عام 2019، شهدت إدلاء ما يزيد قليلا عن 66ر50% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، بزيادة تزيد عن 8% مقارنة باقتراع عام 2014.

يذكر أن أول انتخابات للبرلمان الأوروبي أجريت عام 1979.

الكويت تدين انتهاك مستوطنين إسرائيليين حرمة المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمسيرة الاستفزازية التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأعضاء الكنيست، وأعداد من المستوطنين المتطرفين في مدينة (القدس) الذين انتهكوا حرمة المسجد الأقصى، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حماية من قوات الاحتلال؛ مما يؤجج مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم.

واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - هذا الفعل الشنيع الذي يقوض حل الدولتين، ويزكي دوافع الكراهية وأوجه العنف؛ لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته نحو تنفيذ قراراته ذات الصلة بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين.

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 17 مسيرة روسية

أكدت الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 18 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقالت الأركان الأوكرانية، في بيان حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ اليوم /الخميس/- "في الساعات الأولى من اليوم، هاجمت روسيا منطقة دنيبروتروفسك بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر، بالإضافة إلى إطلاق 18 مسيرة من طراز شاهد".

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة فوق مناطق ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا.