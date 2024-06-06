الكويت تدين انتهاك مستوطنين إسرائيليين حرمة المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمسيرة الاستفزازية التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأعضاء الكنيست، وأعداد من المستوطنين المتطرفين في مدينة (القدس) الذين انتهكوا حرمة المسجد الأقصى، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حماية من قوات الاحتلال؛ مما يؤجج مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم.

واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - هذا الفعل الشنيع الذي يقوض حل الدولتين، ويزكي دوافع الكراهية وأوجه العنف؛ لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته نحو تنفيذ قراراته ذات الصلة بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين.

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 17 مسيرة روسية

أكدت الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 18 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقالت الأركان الأوكرانية، في بيان حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ اليوم /الخميس/- "في الساعات الأولى من اليوم، هاجمت روسيا منطقة دنيبروتروفسك بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر، بالإضافة إلى إطلاق 18 مسيرة من طراز شاهد".

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة فوق مناطق ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا.

روسيا تُسقط 19 مسيرة أوكرانية فوق القرم ومقاطعة بيلجورود خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة /بيلجورود/ بالإضافة إلى إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز /نبتون/ فوق مقاطعة روستوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله موقع /روسيا اليوم/ الخميس - "قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة في الليلة الماضية باعتراض وإسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة /القرم/ و6 مسيرات فوق مقاطعة /بيلجورود/ وصاروخ مضاد للسفن من طراز /نبتون/ فوق مقاطعة روستوف".

وكان حاكم مقاطعة /روستوف/ الروسية، فاسيلي جولوبيف قد أفاد - في وقت سابق اليوم - باندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في مدينة /نوفوشاختينسك/ بالمقاطعة جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

قطر تدين حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية ببيروت

أدانت دولة قطر واستنكرت بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأدى إلى إصابة أحد حراس السفارة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا"، اليوم /الخميس/ - موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، مشددة على أهمية توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها باعتبارها من ركائز النظام الدولي.

اليونيسيف: 90% من أطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد ولا يمكنهم الحصول على مجموعات غذائية كافية؛ من أجل الحفاظ على نموهم.

وذكرت المنظمة - في تقرير نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس ، أن الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي استمرت لأشهر في قطاع غزة؛، أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، والذي كان له عواقب كارثية على الأطفال وعائلاتهم.. مشيرة إلى أن القتال في جميع أرجاء القطاع تسبب في تدمير الأراضي الزراعية، وتضور الماشية جوعا، وتدمير أسطول الصيد، بالإضافة إلى تدمير منشآت تجهيز الأغذية والمستودعات.

وأوضح التقرير أن خمس مجموعات من البيانات التي تم جمعها بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين خلصت إلى أن تسعة من كل عشرة أطفال يعيشون على مجموعتين غذائيتين أو أقل يوميا.