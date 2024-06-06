محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحور طريق المعامل

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير ب 6 مواقع بمركز ومدينة طنطا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث يتم وضع طبقة MCO تمهيدا لأعمال الرصف .

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من تشغيل طبقه الأساس بكامل طول القطاع و تأسيس التربة اسفل قطاع التوسعة ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة في أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقه الأساس بها.

وتابع المحافظ، رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

وحرص المحافظ، على متابعة رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م فضلا عن متابعة الاعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م .

واختتم المحافظ، جولته بمتابعة الاعمال الجارية في مشروع إقامة حضانة مبكرة من سن يوم وحتى 4 سنوات والذي يقام على مساحة ٤١٢ متر تقريبا على أرض أملاك دولة بمحلة مرحوم مركز طنطا والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المبادرة الرئاسية لأنشاء وتطوير دور الحضانات التابعة لبرنامج الطفولة المبكرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن دور واحد وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور وجارى اعمال التشطيبات الداخلية للمبنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، المهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق.