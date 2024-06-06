محافظ جنوب سيناء يفتتح مطاعم ميكس أند مانش شارع الملك عبد الله

قام اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بافتتاح المرحلة الأولي من سلسلة مطاعم ( ميكس أند مانش) وهي تمثل أول ثلاثة مطاعم في السلسلة ( سي فود نيشن، سماش فاكتوري، بيتزايلو) في قلب مدينة شرم الشيخ أرض الحب والسلام بمدخل خليج نعمة شارع الملك عبد الله المتفرع من شارع السلام.

وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال والمستثمرين، ياسر فوزي شانودي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس ايجيبت.

المرحلة الاولي من سلسلة مطاعم ميكس اند مانش ضمن خطة تطوير شارع الملك عبد الله بخليج نعمة بشرم الشيخ..

وحرص المحافظ خلال الافتتاح على تفقد كل مكونات المكان وتفقد منتجات المطاعم وتعرف علي كيفية اعدادها، مشيداً برقي وجودة كل تفاصيل المكان متمنيا لسلسلة المطاعم النجاح والانتشار والمساهمة الفاعلة في تنشيط السياحة بشرم الشيخ، معربا عن سعادته لافتتاح تلك النوعية المختلفة من المطاعم لتغيير الصورة الذهنية عند السائحين الذين طالبوا بوجود مطاعم تقدم منتجات مختلفة بجودة عالية تناسب كل الاذواق، لافتا الي ان ذلك في اطار خطة التطوير الشاملة لشارع الملك عبد الله بخليج نعمه، وتوفير عناصر جذب مختلفة .