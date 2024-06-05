أقل 20 درجة مئوية.. طلاء الطرق لخفض درجات الحرارة استقبالًا للحجاج

أنهت الهيئة العامة للطرق السعودية تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية حول مسجد نمرة لخفض درجة الحرارة وتبريد المناخ للحجاج، يعمل الطلاء الأبيض على خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية باستخدام مواد محلية الصنع تمتص كمية أقل من الأشعة الشمسية، مما يحقق الراحة لضيوف الرحمن.

كما أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخراً تطبيق مبادرة مبتكرة تهدف إلى خفض درجات الحرارة في الشوارع من خلال طلاء الطرق باللون الفاتح، هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الواسعة لمواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.

خلفية المشروع وأهدافه

تشهد المملكة العربية السعودية درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فصل الصيف، مما يؤثر سلباً على البيئة والراحة العامة للسكان. تهدف المبادرة إلى خفض درجات الحرارة على سطح الطرق والمناطق المحيطة بها من خلال استخدام طلاء ذو انعكاس عالٍ لأشعة الشمس. هذه المبادرة ليست جديدة تماماً، فقد تم اختبارها في مدن أخرى حول العالم مثل لوس أنجلوس بنجاح.

كيفية عمل طلاء الأسطح الإسفلتية

يعتمد الطلاء ذو اللون الفاتح على مبدأ انعكاس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها، الطرق التقليدية، ذات اللون الأسود، تمتص كمية كبيرة من الحرارة، مما يرفع درجة حرارة الأسطح والمناطق المحيطة بها. الطلاء الفاتح يعكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، مما يقلل من درجة حرارة السطح بنحو 10 إلى 15 درجة مئوية.

الفوائد المتوقعة

1.خفض درجة الحرارة: من المتوقع أن يؤدي طلاء الطرق باللون الفاتح إلى خفض درجات الحرارة في المدن بشكل ملموس، مما يحسن من راحة السكان ويقلل من استخدام مكيفات الهواء.



2. توفير الطاقة: مع تقليل الحاجة إلى استخدام مكيفات الهواء، ستنخفض استهلاك الطاقة، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتكاليف الكهرباء.

3. زيادة العمر الافتراضي للطرق: تقليل درجات الحرارة قد يؤدي إلى خفض معدل التمدد والانكماش للمواد الإسفلتية، مما يزيد من عمر الطرق ويقلل من تكاليف الصيانة.

التحديات والتطبيق

رغم الفوائد المتوقعة، تواجه هذه المبادرة بعض التحديات. من بين هذه التحديات:

- التكلفة: قد تكون تكلفة تطبيق الطلاء الجديد مرتفعة مقارنةً بالإسفلت التقليدي.

- الفعالية على المدى الطويل: يجب دراسة فعالية الطلاء على المدى الطويل ومدى مقاومته للعوامل البيئية القاسية.

التجارب والمراحل المستقبلية

بدأت التجارب الأولية في مناطق محددة داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. إذا أثبتت التجارب نجاحها، سيتم توسيع التطبيق ليشمل مناطق أوسع. كما تخطط السلطات لإجراء دراسات شاملة لقياس الفوائد البيئية والاقتصادية لهذا المشروع.



يمثل طلاء الطرق باللون الفاتح في السعودية خطوة مبتكرة نحو بيئة حضرية أكثر راحة واستدامة. مع التقدم التكنولوجي وتزايد الوعي البيئي، يمكن لهذه المبادرة أن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة وخارجها.