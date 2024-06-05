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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القمامة والحرارة تهددان الحياة في قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وأصبح القطاع مهددًا بتفشي أمراض خطيرة هذا الصيف بسبب مخلفات القمامة وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد مأساة السكان الذين يعانون أصلا من نقص الغذاء، وفقًا لمنظمة العمل ضد الجوع.

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صحيفة أسبانية: 30% من الأطفال في غزة يعانون سوء التغذية الحاد

فينيا ديامانتي منسقة المشروع لحالات الطوارئ في منظمة العمل ضد الجوع قالت إن هذه الكمية من المخلفات الصلبة في القطاع تسبب مشاكل عديدة في النظافة والصرف الصحي.

وأضافت أن إدارة القمامة هي أحد اهتماماتها الرئيسية لأنه لا يمكن إزالتها من المنطقة التي مزقتها الحرب ولا يستطيع السكان الوصول إلى مكبات النفايات، وذلك خلال حديث لها لرويترز، مضيفة "نخشى ظهور أمراض غير معروفة في القطاع من الممكن أن تؤثر على كل السكان خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة".

وكان معدل سوء التغذية في غزة كان 0.8% فقط قبل الحرب، لكن الوضع تغير بشكل جذري بحسب ديامانتي، التي أكدت أنه رغم غياب البيانات الدقيقة، إلا أن الناس يموتون بالفعل بسبب سوء التغذية، موضحة أنهم اضطرروا للتدخل للوقاية من سوء التغذية وعلاجه مع التركيز على الأطفال دون الخامسة، والحوامل، والمرضعات.

ويواجه أكثر من مليون شخص في فلسطين خطر المجاعة الكارثية الحادة والموت بحلول منتصف يوليو، بحسب ما جاء في تقرير مشترك أصدرته منظمة الأغذية للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

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