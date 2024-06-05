السجن المشدد 6 سنوات لـ صياد يتاجر في الهيروين

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لحيازته 22 لفافة من مخدر الهيروين و55 قطعة شابو، بقصد الاتجار، وسلاح ناري بقصد الدفاع عن النفس بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 15106 لسنة 2023 جنايات قسم ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد أحمد عادل مفتاح المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، بحيازة المتهم "حشمت. ج . ح" 28 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم أسيوط، كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبتقنين الإجراءات، قاد الرائد أحمد عادل مفتاح، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين، استهدفت مكان تواجد المتهم بشارع رياض، وتمكنت من ضبطه وبحوزته “22 لفافة لمخدر الهيروين و55 قطعة لمخدر الشابو، وسلاح ناري”.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، واتخذت الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة-بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطهابمقر الكيان، وبحوزتها(شهادات إجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض "مزورة" - كارنيهات دراسية - مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان- مجموعة من طلبات الإلتحاق - أكلاشيه- دفتر تحصيل نقدية- هاتف محمول "بفحصهفنياً تبين إحتوائهعلى العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهاالإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.