غداً.. اليوم العلمى لقسم الأنف والأذن بمستشفى الفيوم العام

تنظم مسشتفى الفيوم العام، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة غدا الأحد، اليوم العلمى الخامس لقسم الأنف والأذن، والذى سيقام فى العاشرة صباحا، بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام فى مبنى الكلى القديم بالدور الثالث ويتناول التهاب الاذن الوسطى عند الاطفال.

يأتي ذلك بإشراف الدكتور سيد الحنفى رئيس وحدة السمعيات واستشارى الأنف والأذن والدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن، ويحاضر فى اليوم العلمى الدكتور محمد الشرقاوى والدكتور محمد سيد على .

ورش عمل حول تقييم المخاطر

ومن جهه اخرى عقدت مديرية الصحة بالفيوم ورش عمل حول تقييم المخاطر للفرق الطبية وذلك بناء على توجيهات الدكتورعمرو قنديل -مساعد وزير الصحة للطب الوقائى وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد الفتاح -رئيس الادارة المركزية للصحة العامة و الدكتورة منال لبيب -مدير عام الادارة العامة للوبائيات والترصد وبرعاية الدكتورسامح العشماوى وبحضور الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية بالمديرية و انطلاقا من الدور الحيوى للتواصل اثناء المخاطر فى الوقت الذى يتصدى فيه العالم للتحديات القائمة والقادمة لأزمات الصحة العامة حيث ان التواصل اثناء المخاطر ومشاركة المجتمع داعمين لبعضهما البعض فى محاولة لوضع المجتمعات فى قلب الاستجابة للاحداث الصحية .

و ايماء لأهمية التواصل اثناء المخاطر لانه ضرورى لنجاح تقديم كل من التدخلات الطبية وغير الطبية ياتى حرص القطاع الوقائى (وحدة التواصل من اجل المخاطر) على عقد ورش عمل لتزويد الفريق الطبى بمعلومات عن تقييم المخاطر والتواصل من اجل المخاطر لما له من اهمية كبيرة فى مراحل الاستعداد و التاهب والاستجابة لأى حدث صحى قد يؤثر على الصحة العامة و للارتقاء بالمنظومة الصحيةوخفض عب المرض والوفيات تحت عنوان (تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةRCCE) .

وقد تم عقد ورشة عمل بمديرية الصحة بالفيوم بقاعة الدكتور محسن فتيح لمدة يومين بالاضافة الى التدريب الميدانى لمدة يومين بالمستشفى العام والوحدة الصحية بمنشاة عبد الله والمركز الطبى بالكيمان والمركز الطبى بالشيخ حسن ومركز رعاية طفل اول ورابع, وذلك بحضور جميع مديرى الادارات الفنية بالمديرية بالاضافة الى فريق الطب الوقائى

قام بالتدريب فريق وحدة التواصل من اجل المخاطر الدكتورة شيرين الغزالى - مدير الوحدة والدكتور ادهم حشيش والدكتور احمد ماهر.