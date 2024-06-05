الإمام الأكبر : أدعو بالتوفيق لطلابنا الوافدين سفراء الأزهر

يوجه بتهيئة المناخ الملائم ..

إطمأن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب البعوث الإسلامية.



شدَّد فضيلة الإمام على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات لتجري في هدوء وسكينة، بما يعين الطلاب على حُسن الإجابة.

سفراء الأزهر لدولهم



مؤكدًا أن الوافدين هم سفراء الأزهر لدولهم، وينبغي أن يروا صورة إيجابية من الانضباط في الامتحانات وتوفير المتطلَّبات اللازمة لحسن سَيْرها.

خدمة الطلاب الوافدين.



دعا فضيلته للطلاب بالتوفيق وتحقيق الأمنيات التي يسعون لها، مُقدرًا جهود الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي وجميع العاملين في معاهد البعوث؛ لما يبذلونه من جهد في خدمة الطلاب الوافدين.

تعليم الطلاب الوافدين والأجانب



ونقلت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، لفضيلة الإمام أجواء الامتحانات وسعادة الطلاب باهتمام قيادات الأزهر بهم ومتابعتهم المتواصلة لشئونهم.

على الجانب الآخر أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ‏‏٢٠٢٤م، طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة. برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،

أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن ‏«المشروع ‏القرآني الصيفي» ‏يجري العمل فيه على محورين: المحور الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من ‏كل أسبوع

مشيرا الى ان المحور الثاني (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.‏

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع ‏وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من ‏المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في ‏المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع.

