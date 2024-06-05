تجديد حبس عصابة حمادة وتوتو.. استولت على أموال المواطنين

قرر قاض المعارضات تجديد حبس متهم وزوجته، متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

حيل المستريحين للنصب على المواطنين



وجاء في التحقيقات أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتخلف المتهمن عن وعدهما ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وبقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة البلاغات التي تلقتها الشرطة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 2.5 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.



وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمياتمن الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام -المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,2 مليون جنيه) تقريبا.



انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.



وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.