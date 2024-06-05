30 يونيو.. آخر موعد لاستقبال السيناريوهات للحصول علي دعم من المركز القومي للسينما

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر عن الموعد النهائي لإستلام السيناريوهات للمشاركة بالمسابقة العامة للسيناريو والتي يقيمها المركز تحت عنوان " تحدي مونودراما الصورة" ، حيث يتم استقبال السيناريوهات حتي ٣٠ يونيو الجاري.

يأتى ذلك في ظل حرص وزارة الثقافة والمركز القومي للسينما على إنتاج أعمال روائية قصيرة ذات قيمة فكرية وفنية.

وقد أعلن المركز القومي للسينما في وقت سابق عن شروط المسابقة وهي:

تقديم سيناريوهات نهائية قابلة للتنفيذ تعتمد موضوعاتها على الممثل الواحد في المكان الواحد، وان تكون الأفكار والمعالجات إنسانية عامة، والحرص على الابتكار والابتعاد عن المألوف في معالجة الفكرة ، الاعتماد على لغة الصورة بشكل أساسي في معالجة الفكرة وصياغة السيناريو ،لا يتخطى الزمن (5) دقائق، ويتم إرسال الأعمال من نسختين، واحدة بصيغة pdf والأخرى بصيغة word بالإضافة لصورة من إثبات الشخصية وإقرار يفيد امتلاك المتسابق للعمل ، وفي حالة اعتماد المتسابق على مصدر أدبي يجب أن يقدم ما يفيد حصوله مسبقًا على حقوق العمل الأدبي.



ويتولى المركز القومي للسينما تشكيل لجنة من الفنانين المتخصصين لتقييم السيناريوهات واختيار (5) أعمال فائزة يتم الإعلان عنها وتكون قرارات اللجنة نهائية ، ومن جانبه يقوم المركز بإنتاج الأعمال الفائزة جميعها أو بعضها في إطار خطته ووفق جدول زمني يحدده، ويقوم المركز بترشيح مخرج مناسب لكل عمل ، و ستعود ملكية الأفلام المنتجة للمركز وله وحده الحق في الاشتراك بها في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية وكذلك تنظيم عروض الأفلام ، ويعتبر اشتراك المتسابقين موافقة منهم على شروط المسابقة ، ومن المقرر أن يمنح السادة كتاب الأعمال الفائزة شهادات تقديرية، والمسابقة مفتوحة لكل الاعمار.

وقد أوضح الدكتور حسين بكر أن هذة المسابقة تأتى في إطار دعم المركز القومي للسينما للموهوبين المستقلين وتشجيعهم.