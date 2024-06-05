مصرع فتاة في حادث مروع.. مأساة ببولاق الدكرور

لفظت فتاة في العشرينيات من عمرها أنفاسها الأخيرة في حادث سير مروع بمنطقة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة.

مصرع فتاة ببولاق الدكرور

وقال شهود عيان إن الفتاة كانت تسير في الشارع عندما صدمتها سيارة نقل تريلا، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثمان الفتاة إلى المستشفى، بينما كثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت كاميرات المراقبة في المنطقة أن سائق سيارة النقل التريلا فقد السيطرة على مركبته، مما أدى إلى اصطدامه بالفتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السائق، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقوال شهود العيان.

وأمرت الجهات المعنية بفحص كاميرات المراقبة، واستجوبت سائق السيارة، كما صرحت بدفن جثمان الفتاة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بتضرره من جزار - مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالى وإيهامه بقدرته على توظيفها فى مجال استيراد وتصدير الفاكهة مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات دراسية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواعقة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات اجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض مزورة كارنيهات دراسية ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان ومجموعة من طلبات الالتحاق - أكلاشيه - دفتر تحصيل نقدية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وفي واقعة أخرى القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات دراسية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواعقة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات اجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض مزورة كارنيهات دراسية ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان ومجموعة من طلبات الالتحاق - أكلاشيه - دفتر تحصيل نقدية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.