مشهد مهيب.. "بوينج" تطلق صاروخ ضخم لنقل البشر إلى الفضاء (شاهد)

أقلعت مركبة “ستارلاينر” الفضائية التابعة لشركة “بوينغ” الأربعاء من فلوريدا باتجاه محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد فضاء للمرة الأولى، في مهمة من شأنها نوسيع الخيارات المتاحة على صعيد المركبات القادرة على نقل البشر إلى الفضاء.

وبعد سنوات من التأجيلات المتتالية وإلغاء محاولتي إقلاع في اللحظات الأخيرة خلال شهر واحد، يجب على “بوينغ” أن تثبت خلال هذه الرحلة التجريبية أن “ستارلاينر” آمنة لاستخدامها في عمليات منتظمة، رغم تأخرها أربع سنوات عن “سبايس إكس” التي توفر مركباتها خدمات نقل لرواد وكالة “ناسا” الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2020.

وتأجل، أمس الأول، إطلاق الكبسولة «ستارلاينر» الفضائية الجديدة التابعة لشركة «بوينغ» في رحلتها التجريبية المأهولة الأولى، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع، بسبب مشكلة فنية لم يكشف عنها إلا قبل أقل من أربع دقائق من الإقلاع.

وكانت الكبسولة جاهزة للإطلاق من مركز كنيدي للفضاء التابع لـ«ناسا» في فلوريدا على متن الصاروخ «أطلس 5» الذي قدمته شركة «يونايتد لونش ألاينس».