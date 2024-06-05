أسوان تضع آلية مع الهيئة العامة للسد العالى لتحديد جهات ولاية الأراضى

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإجتماع التنسيقى لوضع آلية بين المحافظة والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، بشأن الولايات المتداخلة على قطع الأراضى الكائنة بمدينة أسوان، وخاصة بمنطقتى الشلال والصداقة القديمة، والوصول إلى أفضل الحلول والسبل التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف المحمدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة والهيئة.

ووجه اللواء أشرف عطية، بسرعة تشكيل لجنة دائمة تضم كافة المختصين بالمحافظة والهيئة لدراسة مختلف المعوقات، ووضع الحلول لها ، وإتخاذ الأسلوب الأنسب فى التعامل مع قطع الأراضى، والتنسيق بين الجانبين للإستغلال الأمثل لهذه الأراضى، وبالتالى توحيد جهات الولاية التى تستهدف تحقيق الصالح العام، على أن تعرض نتائج اللجنة على المحافظ شخصياً لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وقال إننا نعمل جاهدين لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين، وتوطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية ، وخاصة بعد نجاح المحافظة فى إقرار تعديل مساحة كردون بمدينة أسوان ، ليطابق الحيز العمرانى الجديد للمدينة .