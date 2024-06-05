أسوان تستعد لإقامة أول بطولة دولية لسباق الهجن بقرية غرب سهيل

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عيد حمدان رئيس الإتحاد المصرى لسباقات الهجن، ونائب رئيس الإتحاد الإفريقى ، وعضو المجلس التنفيذى بالإتحاد العربى والدولى للهجن.

جاء ذلك بحضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، وربيع السيد رئيس نادى غرب سهيل لكونها أحد أعضاء الإتحاد، لتجهيز وإعداد مضمار لسباق الهجن بقرية غرب سهيل على مساحة 6 ألاف متر تمهيداً لإقامة أول بطولة دولية لسباقات الهجن بعاصمة الشباب بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومى فى يناير القادم.

ووجه اللواء أشرف عطية، بضرورة أن يكون المضمار حسب المواصفات الدولية التى إنتهت إليها المضامير المنتشرة بالدول العربية، على أن يراعى فيها الظروف المناخية لأسوان بإعتبارها ذات طبيعة خاصة، وخاصة أنه سيشارك فى هذا السباق الدولى نحو 600 مشارك من الدول العربية والمحافظات المصرية التى تهتم بهذه النوعية من السباقات.

وقدم محافظ أسوان، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه لمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية التى تقام على أرض المحافظة ، مما يساهم فى التسويق والترويج الأمثل لها لتعظيم دور السياحة الرياضية داخل عروس المشاتى على الوجه الأكمل .