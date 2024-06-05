مكتبة متنقلة تساعد على تعزيز محو الأمية بين التلاميذ في الكونغو الديمقراطية

إذا لم تذهب إلى المكتبات ، فسوف يأتون إليك، هذا هو المفهوم الكامن وراء Kitabus ، وهي مكتبة متنقلة مصممة لتعزيز القراءة لجمهور واسع.

مكتبة Kitabus المتنقلة

اسم "Kitabus" مشتق من "Kitabu" ، والتي تعني الكتاب باللغة السواحيلية ، و "الحافلة" كوسيلة للنقل.

هذه المكتبة المتنقلة هي مبادرة من المعهد الفرنسي في بوكافو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم الأساسي في المنطقة من خلال الكتب التي تتماشى مع مناهج التعليم الكونغولية.

يقدم مجموعة متنوعة من الروايات والخرافات والمانجا والكتيبات والمزيد لتعزيز الوصول إلى القراءة.

عند الوصول إلى هذه المدرسة الواقعة في قلب عاصمة جنوب كيفو ، يلتهم الطلاب عدة صفحات خلال ساعتين من القراءة ، سواء داخل الحافلة أو في المنطقة الخارجية التي أقيمت في فناء هذه المؤسسة الخاصة.

يعالج كتاب كتابوس القضايا المحتملة المتعلقة بالتنقل أو انخفاض الاهتمام بالقراءة في مدينة يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة ، ولكن بها أقل من 5 مكتبات عامة مادية.

هؤلاء الطلاب سعداء. لقد اعتادوا على قراءة الكتب المدرسية فقط في مكتبة مدرستهم ، ولكن مع Kitabus ، فهم مدللون للاختيار، بمجرد دخولهم ، لا يريدون النزول من الحافلة ، مفتونين بالكتب التي اعتادوا على رؤيتها فقط في البرامج التلفزيونية.

"في هذه اللحظة ، أقرأ" L'atelier de Roxanne "، أشعر بالراحة والسعادة لوجودي هنا ورؤية الكتب سيساعدني ذلك على الكتابة والقراءة الجيدة والتشاور وحب الكتب "، قالت بيزيمانا جوانا ، تلميذة في مجمع مدرسة Le Progres.

بالنسبة لـ ENABEL ، التي تدعم هذا المشروع ، فإن القضاء على الفقر بجميع أشكاله يبدأ بالتعليم الأساسي ، القناة الرئيسية لإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات التنموية الضخمة في المستقبل القريب.

بالنسبة لباتريك زيزي إيرينجي، وهو مدرس في المدرسة، فإن تحفيز حب القراءة لدى الأطفال والشباب يرمز إلى النمو إلى ما هو أبعد من التعلم، وتطوير المفردات، وتحسين التعبير الشفهي.

الهدف من المشروع

يهدف التدخل الشبابي الإبداعي إلى تعزيز إمكانات الشباب. نحن نعلم جيدا أنه من خلال القراءة ، يتعلم الشباب الكثير ، خاصة أن يكونوا مستقلين من نواح كثيرة لقد دعمنا هذا المشروع لأننا مقتنعون بأن الشباب بحاجة إلى تعلم الكثير ويجب أن يكون لديهم ثقافة القراءة والمشاركة والتبادل هذه لتمكين تطورهم .

ماذا يضيف المشروع

يضيف هذا المشروع قيمة كبيرة للبرنامج المدرسي، ويرى مدير مؤسسة التعليم الابتدائي هذه أن هذه المبادرة وسيلة رائعة لإشراك الطلاب خلال فترة التوقف عن العمل، وقبل كل شيء، المساهمة في تعزيز النظام التعليمي الكونغولي، الذي يواجه تحديات في تنفيذ سياسته المتمثلة في التعليم الأساسي المجاني.

"هذا يعني أنه بعد هذا النشاط ، سيتمكن أطفالنا من استخدام الكتيبات ، وهذا المشروع موجود هنا لتعزيز حب القراءة لدى أطفالنا في مجمع مدارس Le Progrès" ، قال موديست بوشيشي ، مدير مجمع مدرسة Le Progres.

ومبادرة المكتبة المتنقلة هذه في بوكافو هي الأولى من نوعها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ ترسي الأساس لتنفيذ الوسائل المناسبة لتعزيز الوصول إلى القراءة.