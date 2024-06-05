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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنون يعتدون على صحفيين خلال تغطيتهم مسيرة الأعلام

مستوطنون يعتدون على
مستوطنون يعتدون على صحفيين

اعتدى عدد من المستوطنين على صحفيين خلال تغطيتهم مسيرة الأعلام في القدس.

مسيرة الأعلام

وانطلقت "مسيرة الأعلام" بمشاركة مئات المستوطنين في ذكرى احتلال القدس، وسط عمليات استفزاز من مئات المستوطنين في باب العمود بالبلدة القديمة بالقدس.

وتعد بلدة باب العمود واحدة من أشهر أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، حيث توجه المستوطنون من باب الساهرة، رافعين الأعلام الإسرائيلية، ووضعوا الأغاني الصاخبة مع رقصات، في ذكرى احتلال مدينة القدس.

وسط تأمين من شرطة احتلال الإسرائيلي للمتسوطنين، في جميع الشوارع.

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