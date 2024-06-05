تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. شهدت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة والأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، تباينًا، إذ ارتفعت بعض الأصناف في سوق العبور.

ولمعرفة كل ما هو جديد عن أسعار الخضروات اليوم قبل الشراء، نرصد معكم كل ما يخص هذه الأسعار وذلك ضمن خدماتها المتعددة والتي تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

وتواصلًا مع البحث المتزايد من قبل الكثير من الناس عن أسعار الخضروات اليوم بشكل مستمر، نستعرض لكم التفاصيل وفق أحدث تحركات الأسعار داخل الأسواق، نظرًا لكونها من المنتجات الغذائية الأساسية.

وفي هذا ذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الخضروات بأسواق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار الخضروات اليوم الأربعاء

سعر الطماطم بين 2 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 9 : 16 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 4.5 : 6.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 10 : 14 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 3 : 4 جنيهات.

سعر الفاصوليا من 9 : 14 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 10 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 10 : 13 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 10 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 7 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 4 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 8 : 12 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 11 جنيهًا للكيلو

سعر الملوخية بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس بين 20 : 24 جنيهًا للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 40 : 60 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 5 : 8 جنيهات للكيلو .

أسعار ورق العنب البناتي من 25 : 35 جنيهًا للكيلو

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة كيلو).

سعر خس 7 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 6 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 6 : 9 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6 : 9 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 8 : 12 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)