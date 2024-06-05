التصريح بدفن جثامين 5 من ضحايا عقار ميت غمر المنهار

قرر رئيس نيابة قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، التصريح بتسليم و دفن جثامين الـ 5 ضحايا بالعقار المنهار بشارع النبى دانيال بمدينة ميت غمر، والمكون من 5 طوابق وتسليم الجثمان لذويهم "تم الدفن" وتشكيل لجنة ثلاثية تضم أساتذة من كلية الهندسة جامعة المنصورة والإدارة الهندسية بديوان محافظة الدقهلية، ومركز ومدينة ميت غمر لفحص المباني المجاورة للعقار المنهار وبيان مدي تأثرها ، وفحص كافة قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط وبيان أسباب عدم تنفيذها.

كما تفرر استدعاء مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر وسؤاله عما إذا قد صدرت قرارات إزالة للعقار المنهار ، واستدعاء المالك الأصلي للعقار واستدعاء مالك الونش الذي تسبب في الحادث والتحفظ على المركبة بعد رفع الأنقاض، وسؤال شهود الواقعة بمحيط الحادث.



وأمرت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المبني المنهار وتفريغها واعداد مذكرة تحريات من ضباط قسم ميت غمر حرل الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت محافظة الدقهلية، قد أصدرت بيانًا مساء الثلاثاء، أعلنت فيه انتهاء أعمال البحث عن ضحايا جدد بموقع حادث انهيار أحد المنازل القديمة بشارع النبي دانيال.

وقال بيان محافظة الدقهلية انه جرى التعامل الفوري مع تداعيات الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية ( مديرية الأمن - مجلس مدينة ميت غمر - الحماية المدنية - الاسعاف - الصحة - التضامن الاجتماعي ) والتي استمرت على مدار أكثر من 6 ساعات ، حيث تم التعامل مع تداعيات الحادث بحرفية عالية مما كان له الأثر البالغ من تخفيف تأثيرها علي المنازل المحيطة والمواطنين .

و نتج عن الحادث 5 حالات وفاه منهم عدد 3 حالات من المقيمين بالمنزل وهما ( سمر حسين حبيب 35 عامًا، رشا حسين حبيب 41 عامًا، ويحيي محمد يحيي السيد 14 عامًا، و2 حاله من المارة بالشارع تصادف وجودهم أثناء انهيار المنزل وهما احمد محمد محمود هلال 23 عامًا، و ربيع ابراهيم الجوهري 58 عامًا.

واوضحت النيابة، أن المصابين 4 وهم من المقيمين بالمنزل وهم:" أحمد مروان نصرالدين 18 عامًا، عايده الوهيدي عبده 72 عامًا، سما محمد يحيي 12 عامًا، مي محمد العزب 32 عامًا، وجرى نقلهم جميع إلى مستشفى ميت غمر بواسطة سيارات الإسعاف .

واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر اليوم الأربعاء عملية رفع أنقاض المنزل المنهار من خلال المعدات الهندسية لمركز ومدينة ميت غمر والتأكد من عدم وجود اي حالات وفاه أخري تحت الأنقاض وعودة الحياه الي طبيعتها بموقع الحادث .