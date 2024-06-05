طلاب الثانوى الأزهرى: امتحان الجبر السهل الممتنع بالإسكندرية

أبدى طلاب الشهادة الثانوية الازهرية بمحافظة الإسكندرية، امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية، وسط اجواء هادئة ولجان مؤمنه على اعلى مستوى ولكن اختلفت اراء الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى مناسبته لمستوى الطالب المتوسط

وأكد بعض الطلاب، أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة وتحتاج فقط إلى التركيز، بينما اختلف آخرون حول ذلك، مؤكدين أن الامتحان لم يكن مباشرا بالقدر الكافي، وأن مستوى الأسئلة يحتاج إلى الطالب المتفوق ويتطلب المزيد من الوقت للانتهاء من الإجابة على الأسئلة كاملة،قائلين : «الأسئلة بين السهل والصعب ونقدر نقول السهل الممتنع»

وواصلت الدكتورة نوال حسنى رئيس الادارة المركزية لرعاية الطلاب والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الاسكندرية الازهرية جهودهم فى متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في يومها الخامس، إذ عقد اجتماعات افتراضية «أون لاين» مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية

وتفقد لجنة المدينة المنورة المشتركة، والتي تضم طلاب وطالبات خمسة معاهد من معاهد إدارة العامرية وهي: بنين معهدي المدينة المنورة، وحسين أحمد، وفتيات معاهد مكة المكرمة، وحسين أحمد، وأحمد عرابي، كما تفقدت من الصباح الباكر مركز توزيع الأسئلة، واطمأنت على خروج الأسئلة في الوقت المحدد لها، وتشميع الأبواب وخزائن الأسئلة ومظاريفها وتأكدت من سلامتها، وتفعيل دور الحراسة على المركز.

من جانب اخر تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انتظام أعمال اللجان، وتوزيع الأدوار، وسجلات حضور وانصراف الطلاب، واطمأن إلى مستوى الامتحان ومدى مطابقته للمناهج المقررة، ووضوح الأسئلة في لجنتي فتيات سيدي بشر وبنين أبو العيون، كما تابع سيادته تفعيل دور الأمن، وشدد على عدم تواجد التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب، أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وأكد على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمنطقة.

الجدير بالذكر ان بدأ طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتي الفقه والحديث، ويوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.