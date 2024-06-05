تجهيز 34 استراحة للمراقبين على امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على انتهاء كافة التجهيزات الخاصة ب34 استراحة (17 استراحة للرجال و17 استراحة للسيدات) بالإدارات التعليمية.

واطمأن شعبان على جاهزية الاستراحات بسبل الإعاشة وتوفير كافة المستلزمات المعيشية من أسرة وأجهزة كهربائية وإضاءة وتهوية جيدة تليق بمكانة المعلم المصرى.

وأوصى شعبان بضرورة توفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة والإقامة المريحة ووجه مشرفى الاستراحات بتذليل أى عقبات على وجه السرعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تجهيز استراحات خاصة بالمعلمين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة المنطلقة الإثنين 10 يونيو للمواد الغير مضافة للمجموع.