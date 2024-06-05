وزيرة بجنوب إفريقيا تمثل أمام المحكمة بتهمة الكسب غير المشروع

قالت شرطة جنوب أفريقيا، إن وزيرة الرياضة والفنون والثقافة المنتهية ولايتها في كيب تاون، زيزي كودوا مثلت أمام المحكمة اليوم الأربعاء بعد اعتقالها بتهم فساد.

وزيرة من جنوب إفريقيا متهمة بالفساد

خدمت كودوا في حكومة الرئيس سيريل رامافوزا حتى الانتخابات الأسبوع الماضي، والتي شهدت خسارة المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) أغلبيته لأول مرة منذ 30 عاما من الديمقراطية.

وعين وزيرة للرياضة والفنون والثقافة العام الماضي بعد أن كان نائبة لوزير أمن الدولة، وكان المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من 2014 إلى 2017.

وأفرج عن قدوة بكفالة خلال جلسة استماع في محكمة صلح في جوهانسبرج، حسبما ذكرت وحدة شرطة النخبة هوكس في بيان.

وقال محاميها إنه لن يتهرب من المحاكمة وسيكشف عن دفاعه في مرحلة لاحقة، حسبما أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة العامة (سي بي سي).

وذكر موقع نيوز 24 الإخباري المحلي أنه كان ينوي الدفع بأنه غير مذنب.

وتنبع التهم الموجهة إلى قدوة من تحقيق قضائي في مزاعم فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما.

ويزعم أن كدودوا تلقت رشوة بنحو 1.7 مليون راند (90 ألف دولار) من مسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا محلية تلقت مناقصات من إدارات حكومية.

وقال الصقور إن الأموال استخدمت لشراء سيارة فاخرة من بين أشياء أخرى.

قلص مواطنو جنوب إفريقيا الغاضبون من البطالة وعدم المساواة ونقص الكهرباء التأييد للمؤتمر الوطني الأفريقي إلى 40 %، في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع منهية بذلك ثلاثة عقود من هيمنة الحزب الذي حرر البلاد من الفصل العنصري.

مواطنو جنوب إفريقيا

إن التفويض الضعيف بشكل كبير لحزب نيلسون مانديلا القديم، الذي انخفض من 57.5٪ التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2019 ، يعني أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يجب أن يتقاسم السلطة مع منافس من أجل الحفاظ عليها، وهو احتمال غير مسبوق.

وقال جويدي مانتاشي رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ووزير المناجم والطاقة الحالي للصحفيين في تصريحات نقلتها هيئة إذاعة جنوب إفريقيا "يمكننا التحدث إلى الجميع وأي شخص" متهربا من سؤال حول من يناقش الحزب اتفاقا محتملا لتشكيل ائتلاف.