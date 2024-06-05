إصابة 2 في حريق ببرج سكني تحت الإنشاء بالإسماعيلية

أصيب شخصين في حادث اندلاع حريق ببرج سكني تحت الإنشاء بحي الافرنجي بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم الاربعاء.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق ببرج سكني تحت الانشاء مكون من 5 طوابق بشارع محمد على بجوار نادى الاسرة واسفر الحريق عن إصابة ٢ من المتواجدين بالبرج.

علي الفور، دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من مصطفى جمال فهيم،

22 سنة، مقيم أسيوط، مصاب باختناق من أثر الحريق، و عبد الرحمن أحمد محمد، 31 سنة، مقيم أبو عطوة، مصاب بحرق من الدرجة الاولى بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.