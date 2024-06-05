وزير خارجية روسيا يصل إلى بوركينا فاسو

المحطة الثالثة من جولته الإفريقية..

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بوركينا فاسو، بينما يواصل جولته الأخيرة في إفريقيا، وهذه هي زيارته الأولى للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

علاقات روسيا وبوركينا فاسو

واستضاف وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، نظيره الروسي.

وفي كلمته الافتتاحية في المحادثات مع الوزير تراوري، أشاد لافروف، بالتطور السريع للعلاقات التي عزاها إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأفريقية الثانية العام الماضي.

منذ تولي النقيب إبراهيم تراوري السلطة في انقلاب عام 2022، عززت بوركينا فاسو علاقاتها مع الاتحاد الروسي.

ومن بين المسؤولين البوركينابيين الذين سافروا إلى روسيا وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى قسوم كوليبالي.

وأعرب لافروف، عن امتنانه لما وصفه بالمساعدة الفعالة في إيجاد حلول ساعدت روسيا على إعادة فتح سفارتها في واغادوغو.

وكان من المقرر أن يجتمع كبير الدبلوماسيين الروس اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو لعام 2024، مع النقيب إبراهيم تراوري.

ومن المتوقع أن يصل إلى تشاد بعد ظهر الأربعاء، حسبما ذكرت سلطات البلاد في بيان.

أعادت روسيا فتح سفارتها في بوركينا فاسو يوم 29 ديسمبر 2023، والتي كانت قد أغلقتها في عام 1992، وبالتالي تواصل التقارب مع هذا البلد الساحلي بقيادة نظام عسكري منذ العام الماضي، والذي يسعى إلى تنويع شركائه منذ انفصاله عن فرنسا.

«اليوم نحضر حفل استئناف أنشطة السفارة الروسية في واغادوغو»، أعلن السفير الروسي في كوت ديفوار المعتمد لدى بوركينا فاسو، أليكسي سالتيكوف، خلال إعادة فتح المستشارية في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس.

أعيد فتح سفارة بوركينا فاسو في روسيا في عام 2013 ، بعد إغلاقها في عام 1996.

من جانبه، أكد رئيس الدبلوماسية البوركينية، كاراموكو جان ماري تراوري، خلال الحفل أن إغلاق السفارة الروسية قبل 31 عاما لم يضع حدا «للتعاون» بين البلدين، والذي يشمل بشكل خاص «تدريب العديد من المديرين التنفيذيين لدينا».

وأضاف أليكسي سالتيكوف أن "روسيا ستواصل مساعدة بوركينا فاسو لتدريب المتخصصين والمديرين التنفيذيين الوطنيين والمدنيين والعسكريين".

بالإضافة إلى ذلك، "نحن مصممون على توسيع التعاون في مجالات" التجارة والاقتصاد ، قال السيد Saltykov.

وتابع: "نأمل أن يقوم شركاء بوركينا فاسو بتوسيع نطاقات المنتجات المشتراة من روسيا تدريجيا، بما في ذلك الآلات الزراعية والأسمدة المعدنية، فضلا عن معدات صناعة التعدين".

وعلاوة على ذلك، فإن "25 ألف طن من القمح" تمثل "مساعدات إنسانية من روسيا" "يتم نقلها إلى بوركينا فاسو"، كما أشار السيد سالتيكوف.

أعلن فلاديمير بوتين خلال قمة سانت بطرسبرغ في يوليو أن موسكو ستسلم الحبوب مجانا إلى ست دول أفريقية ، بما في ذلك بوركينا فاسو ، في الأشهر المقبلة.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الروسية الخميس ب«تطور» العلاقات مع بوركينا فاسو.

منذ الانقلاب الذي أوصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 ، قطعت بوركينا فاسو علاقاتها مع فرنسا وتسعى إلى تنويع شركائها.

حصلت واغادوغو بشكل خاص على رحيل القوات الفرنسية من أراضيها في بداية العام ، قبل أن تقترب من روسيا.

ووقع البلدان اتفاقا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر لبناء محطة روسية للطاقة النووية في بوركينا فاسو، حيث يحصل أقل من ربع السكان على الكهرباء.

وفي بداية سبتمبر، توجه وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع، يونس بيك إفكوروف، إلى واغادوغو لمناقشة قضايا التنمية والتعاون العسكري مع إبراهيم تراوري.

وأضاف الرئيس الانتقالي لبوركينا في وقت لاحق أن معظم معدات جيش بوركينا كانت روسية.

وقال كاراموكو جان ماري تراوري إن «إعادة فتح هذه السفارة» «تكمل عملية التقارب».

بعد أسابيع قليلة من الانقلاب الأخير ، منحت بوركينا تصريح تشغيل منجم ذهب جديد لشركة Nordgold الروسية ، التي استغلت بالفعل ثلاثة رواسب في شمال البلاد.

وتواجه بوركينا فاسو، حيث يشكل الذهب المورد المعدني الرئيسي، عنفا جهاديا مميتا ومتكررا منذ عدة سنوات على جزء كبير من أراضيها، مما خلف أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح داخليا.

كما اقتربت واغادوغو من مالي والنيجر - وهما دولتان تديرهما أنظمة عسكرية ومرتبطتان ببوركينا من خلال تحالف دول الساحل - وهو تعاون دفاعي - يحافظ أيضا على علاقات مع موسكو.