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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 284 محضراً تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية .

وذلك بالتعاون مع مديريات ، التموين ، والصحة ، و الطب البيطري ، وكافة الجهات المعنية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة ، أمام المواطنين وصلاحيتها للإستهلاك ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار  شمال المنيا ، انه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية بنطاق مدينة بني مزار ، وعدد القرى ،  شملت ، (شلقام- بردونة - أبو العباس - عزبة أبو رجب - صندفا - البهنسا - منشية اليوسفي - الفرجاني - عزبة البابا- أبوجرج) ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية ، للتأكد من تطبيق منظومة الخبز والإلتزام بالقرارات التموينية ، والتي أسفرت عن تحرير 254 محضراً تموينياً ، شملت ، ( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية –نقص وزن – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – ميزان - سجلات - عدم وجود ماكينة صرف - تبديد )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة مطاى  شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية ، حررت 18 محضراً تموينياً للمخابز البلدية المخالفة ، خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفي مركز العدوة شمال المنيا ، أوضح أحمد خلف رئيس المركز ، مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، لضبط الأسعار ، حيث تم تحرير 12 محضراً تموينياً ، شملت المحاضر ، ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية