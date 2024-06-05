تحرير 284 محضراً تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية .

وذلك بالتعاون مع مديريات ، التموين ، والصحة ، و الطب البيطري ، وكافة الجهات المعنية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة ، أمام المواطنين وصلاحيتها للإستهلاك ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، انه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية بنطاق مدينة بني مزار ، وعدد القرى ، شملت ، (شلقام- بردونة - أبو العباس - عزبة أبو رجب - صندفا - البهنسا - منشية اليوسفي - الفرجاني - عزبة البابا- أبوجرج) ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية ، للتأكد من تطبيق منظومة الخبز والإلتزام بالقرارات التموينية ، والتي أسفرت عن تحرير 254 محضراً تموينياً ، شملت ، ( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية –نقص وزن – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – ميزان - سجلات - عدم وجود ماكينة صرف - تبديد )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية ، حررت 18 محضراً تموينياً للمخابز البلدية المخالفة ، خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفي مركز العدوة شمال المنيا ، أوضح أحمد خلف رئيس المركز ، مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، لضبط الأسعار ، حيث تم تحرير 12 محضراً تموينياً ، شملت المحاضر ، ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.