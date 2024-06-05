معاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات أحرز سلاح ناري دون ترخيص بالمنشاه

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهم "م . خ . خ" عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب ابو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه تفيد قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت مصادرة السلاح الناري المضبوط وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهمين "ح . ا " عامل، و"ا . ع " عامل، يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه" ف . م" عامل، بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة به بسبب خلافات سابقة بينهم .

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .