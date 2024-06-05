إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 87.1%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م ، بنسبة نجاح بلغت 87.1%، حيث تقدم لآداء الامتحان 142 ألفا و772 طالب وطالبة حضر منهم141 ألفا و791 طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 1156 طالب وطالبة حضر منهم 1089.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 71 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أمس الثلاثاء، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023 / 2024 بمعهد الصفوة النموذجي التابع لإدارة شرق الزقازيق الأزهرية، والذي يضم 20 لجنة امتحانية تستوعب 253 طالب بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان في مادة القرآن الكريم.

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والملاحظين، وكذلك تهيئة الاجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد محافظ الشرقية اللجان الامتحانية، واستفسر من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى من الأسئلة الموضوعة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التفوق والنجاح والحصول علي اعلي الدرجات والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأوضح الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، أن ماراثون امتحانات الثانوية الازهرية انطلق يوم السبت الماضي الموافق 1 يونيه 2024 في مادتي الفقه والحديث للشعبة العلمية، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليه 2024 في مادة التفسير للشعبة العلمية، لافتا الى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 17832 طالب وطالبة مقسمين إلى 6774 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و11058 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوى 60 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.