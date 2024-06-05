جنايات سوهاج تعاقب عاملين بالمشدد 5 سنوات أحدثا عاهة مستديمة بآخر بالمنشاه

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهمين "ح . ا " عامل، و"ا . ع " عامل، يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه" ف . م" عامل، بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة به بسبب خلافات سابقة بينهم .

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى ساقلتة المركزي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى تعدى عليه نجل عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على منزل آل إليهما بالميراث وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحمن . ح . ل . م" 18 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمه "مصطفى . ح . ل . م" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على منزل آل إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .